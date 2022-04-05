«Это больше чем очередной экономический кризис»: владелец НЛМК Лисин высказался о санкциях

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин в разговоре с «Коммерсантом» впервые поделился мнением о проблемах российской экономики, связанных с военными действиями на Украине и санкциями против России.

«Разрушаются формировавшиеся годами цепочки поставок, сбоят логистика, платежная и финансовая инфраструктура. И на этом фоне ежедневно меняются правила игры, появляются новые ограничения. В условиях высокой неопределенности мы меняем бизнес-процессы, стараемся выполнять свои социальные обязательства», — сказал он.

По мнению предпринимателя, многие регуляторные меры в РФ принимаются слишком быстро, без достаточного анализа, что вызывает озабоченность. Среди сомнительных инициатив он называет расширение списка экспортных товаров, которые предлагается продавать за рубли.

«Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что‑то еще. Не знаю, может, с газом что‑то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — считает Лисин.

Другой неудачной идеей он называет делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. «Предложенный законопроект несет не снижение рисков, а рост. Ущемляются права акционеров, которые поверили в Россию и многие годы инвестировали в российский рынок, например тех, кто не может держать российские акции напрямую», — говорит бизнесмен.

По его мнению, сейчас важно позволить бизнесу приспособиться к новым условиям, а не «администрировать все до дыр». «Сегодняшняя ситуация — это больше чем очередной экономический кризис, с которыми мы сталкивались ранее. Она требует гораздо более серьезного подхода и качественных, взвешенных решений», — отмечает основной акционер НЛМК.

Еще одна сомнительная инициатива, по мнению Лисина, — увеличивать тариф для экспортных перевозок металлов на величину инфляции и курсовой разницы. «Идея индексировать транспортные тарифы при фиксации цен на все остальное приведет к тому, что возить по железной дороге можно будет только металл и удобрения, остальное — только грузовиками. Для сельского хозяйства это вообще будет полный коллапс», — говорит он.

Говоря о своем отношении к санкциям, предприниматель отмечает, что они «способны разрушить все, что создавалось на протяжении лет». Речь не только личном благополучии, но и о «каскаде негативных последствий для десятков тысяч работников и еще десятков, а может, и сотен тысяч сотрудников различных компаний-партнеров и клиентов».

Лисина это тревожит, но он считает постыдным жаловаться на личные проблемы в ситуации гуманитарной катастрофы: «Санкции могут казаться сколько угодно несправедливыми, с элементами коллективной ответственности, если хотите, но гибель людей и разрушение городов будут пытаться остановить любыми доступными средствами».

По мнению бизнесмена, в текущей ситуации к экономическим мерам можно относиться как к «альтернативе силовым действиям, которая дает ситуации шанс не скатиться к глобальному конфликту, способному обернуться катастрофой уже для всех».