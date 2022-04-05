Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Американский предприниматель Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире. Об этом сообщает Forbes.

Его состояние оценивается в 219 млрд долларов. Он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса (171 млрд долларов) на 48 млрд. Основными активами миллиардера значатся 17% акций электрокаров Tesla и почти 44% акций SpaceX.

В конце сентября 2021 года благодаря росту цен акций Tesla Илон Маск занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира журнала Forbes.

В начале ноября по той же причине он стал первым человеком в истории с состоянием более 300 млрд долларов.