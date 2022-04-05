Боевик с Рейнолдсом и «Иллюзия контроля»: каких фильмов больше всего на пиратских сайтах

«Проект „Адам“», «Игра теней» и «Борьба со льдом» — в прошлом месяце нелегальных копий этих фильмов было размещено на пиратских сайтах больше всего. Такими данными с «Бюллетенем кинопрокатчика» поделилась Group-IB.

Следом за ними идут «Черный краб», «King’s Man: Начало», «Смерть на Ниле», «Глубокие воды», «Поездка на выходные», «Иллюзия контроля» и «Многоэтажка».

«Проект „Адам“» с Райаном Рейнолдсом вышел 11 марта, «Игра теней» с Лиамом Нисоном — 23 февраля. Замыкает список единственный российский фильм в списке — «Многоэтажка» Антона Маслова, ограниченный релиз которой состоялся 24 февраля.

В Group-IB отмечают, что количество копий фильмов зависит от спроса аудитории и стремления пиратов удовлетворить его. По этому же принципу — чем больше количество «пираток» — и был составлен топ.

Еще 9 февраля «Коммерсант» писал о росте пиратского контента в России, несмотря на блокировки сайтов.