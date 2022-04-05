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В России выявили чуть меньше 14 тыс. новых случаев коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:21

За последние сутки в России выявили 13 947 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1344 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 705. Следом по этому показателю идут Петербург, Москва, Башкирия, Челябинская, Нижегородская и Воронежская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 926 104. За сутки умерли 316 человек, за весь период — 370 311. Выздоровели 37 459 пациентов, за все время — 17 035 336. Число госпитализаций за сутки составило 4288.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 492,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,8 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30 млн), Франция (26 млн), Германия (21,7 млн) и Великобритания (21,3 млн).

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