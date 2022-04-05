В России выявили чуть меньше 14 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 13 947 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1344 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 705. Следом по этому показателю идут Петербург, Москва, Башкирия, Челябинская, Нижегородская и Воронежская области.