Роскомнадзор потребовал от «Холода» удалить «фейки» о «военной операции» на Украине

Роскомнадзор направил журналу «Холод» уведомление о необходимости удалить материалы с «недостоверной информацией» о «военной операции» на Украине. Об этом сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В РКН напомнили об уголовной ответственности за публичное распространение «фейков» о вооруженных силах России. Там заявили, что уведомление в адрес издания направлено по требованию Генпрокуратуры.

4 марта о получении предупреждения от Роскомнадзора сообщалось на сайте «Холода». В издании сказали, что ведомство пригрозило блокировкой, если не будет удален материал, опубликованный в первый день военных действий.

По подсчетам «Роскомсвободы», за месяц после начала «военной операции» Генпрокуратура заблокировала 769 сайтов и ссылок. Везде причиной назывались ложные сведения об этой самой «операции».

В частности, в реестр запрещенных попали сайты «Медузы»*, «Дождя»*, «Эха Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важных историй»*, «Настоящего времени»*, «Голоса Америки»*, ТВ-2, «Тайги.инфо», «Кавказского узла»*, The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Бумаги» и TJ.

*Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.