Прогноз: поставки импортной рыбы сократятся, а с их замещением могут возникнуть проблемы

В 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на 28Ц35% по сравнению с прошлым годом: с 579 тыс. тонн за 2,1 млрд долларов до 385 тыс. за 1,5 млрд. Об этом РБК рассказали в Ассоциации добытчиков минтая.

Падение импорта сопоставимо с 2014 годом, сказали в организации. Тогда рыбный импорт упал в денежном выражении на 53%, а в натуральном — на 47%, хотя позже импорт немного восстановился за счет поставок из других стран.

Теперь импорт рыбы может сократиться из‑за отсутствия поставок из «недружественных стран» (47 стран) и из тех государств, которые сами отказались от экспорта. Среди других факторов, которые могут привести к снижению поставок, авторы исследования называют в частности подорожание продукции для россиян, девальвацию рубля и сложности с логистикой.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев считает, что того же атлантического лосося хватит, потому что в России выросло собственное производство, а «недружественные страны» поставляют только четверть. Однако рестораторы говорят, что импортный лосось подорожал и «практически пропал», а заменить его отечественным «технически невозможно»: крупные виды российского лосося добываются только раз в году и почти все сразу уходят на экспорт.

В Росрыболовстве заявили, что «внутренний рынок будет полностью обеспечен широкой ассортиментной линейкой рыбной продукции». В ведомстве отмечают, что поставки рыбы из‑за рубежа уже снижаются.