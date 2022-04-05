Научное издательство Microbiology Society приостановило публикацию статей из России

Британское Микробиологическое общество (Microbiology Society), издающее пять научных журналов, приостановило публикацию статей, связанных с Россией. Об этом организация заявила на своем сайте.

Издательство временно не будет работать с материалами, подготовку которых финансировали из российского бюджета. Кроме того, приостановлено сотрудничество с авторами, которые связаны с организациями, публично поддержавшими «военную спецоперацию» на Украине.

В заявлении общество отметило, что пытается связаться с учеными из Украины и помочь им. Также Microbiology Society заявило, что аплодирует российским коллегам, «который рискнули подвергнуться преследования и профессиональным трудностями, публично выступив против действий своего правительства».

«Мы самым решительным образом осуждаем тех институциональных лидеров, которые поддержали войну. Особенно отвратительно видеть такую поддержку со стороны ректоров университетов, чьи институты должны быть самыми сильными голосами за правду», — сказали в сообществе.

Паузу в публикации научных статей, связанных с Россией, в организации пообещали продлить до того момента, когда «для украинских микробиологов будет безопасно вернуться к работе».