Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию

Австралия запрещает экспорт ряда предметов роскоши в Россию из‑за «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на австралийский МИД.

«Австралия запретит поставку, продажу, перевозки некоторых предметов роскоши прямым или непрямым образом в или для использования или для выгоды России», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Запрет распространится в том числе на табачные изделия, парфюмерную продукцию, кожу, аксессуары и предметы одежды, некоторую электронику, музыкальные инструменты, предметы искусства, икру, ракообразных, трюфели.

В случае ювелирных изделий запрет коснется той продукции, которая стоит более 500 долларов за штуку. Новые санкции в отношении России вступят в силу 7 апреля.