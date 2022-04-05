В День театра «Афиша» увеличила продажи билетов в три раза

За время акции, приуроченной к Дню театра, «Афиша» увеличила продажи билетов в три раза. Зрители могли купить их с 24 по 27 марта со скидками от 20 до 70%. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

В эти три дня на 44% выросла аудитория до 18 лет, причем большинство участников акции (88%) стали клиентами Afisha.ru впервые. Наибольшее число новых пользователей сервиса — из Бугульмы, Набережных Челнов, Астрахани, Курска и Иркутска.

Самыми востребованными при этом оказались спектакли в Москве, Петербурге, Новосибирске, Уфе и Краснодаре. В целом, количество постановок, которыми интересовались пользователи, увеличилось в 2,5 раза по сравнению со средними показателями в 2022 году (в период с четверга по воскресенье).

По мнению представителей «Афиши», акция помогла привлечь новых зрителей в театры и способствовала омоложению театральной аудитории. Такие инициативы могут увеличить посещаемость спектаклей на 50%, считают в «Афише». В среднем россияне посещают театральные представления примерно один-два раза в год.