Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье

Сервис аренды жилья Airbnb приостановил работу в России и Беларуси. Пользователи из этих двух стран больше не смогут бронировать жилье. Об этом cообщил «РБК».

Бронирования, начинающиеся 4 апреля и позднее, были отменены. Недоступны стали также все услуги на территории России и Беларуси. «Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен», — написали на сайте.

Операции в России и Беларуси были приостановлены еще в начале марта. Однако до последнего времени ограничения касались только хозяев жилья, но не путешественников, ищущих квартиры за пределами России и Беларуси.

К аналогичным мерам прибег и сервис бронирования Booking.com. В начале марта после старта «военной спецоперации» на территории Украины он перестал показывать отели, расположенные в России и Беларуси.