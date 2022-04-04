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Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье

Юлия Онодэра
Вчера в 23:52

Сервис аренды жилья Airbnb приостановил работу в России и Беларуси. Пользователи из этих двух стран больше не смогут бронировать жилье. Об этом cообщил «РБК».

Бронирования, начинающиеся 4 апреля и позднее, были отменены. Недоступны стали также все услуги на территории России и Беларуси. «Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен», — написали на сайте.

Операции в России и Беларуси были приостановлены еще в начале марта. Однако до последнего времени ограничения касались только хозяев жилья, но не путешественников, ищущих квартиры за пределами России и Беларуси.

К аналогичным мерам прибег и сервис бронирования Booking.com. В начале марта после старта «военной спецоперации» на территории Украины он перестал показывать отели, расположенные в России и Беларуси.

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