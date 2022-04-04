Албания ввела безвизовый режим с Россией на летний сезон

Албания отказалась от виз для россиян на летний сезон 2022 года. С 1 мая по 30 сентября граждане России смогут въезжать в страну без виз. Об этом сообщило РИА «Новости».

Россиянам разрешат оставаться в Албании на протяжении 90 дней, при этом окончание пребывания должно быть не позднее 30 сентября. Если путешественники хотят остаться в стране дольше, им нужно будет получить визу типа D.

По приезде в Албанию туристы должны будут предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о перенесенном за последние полгода заболевании или отрицательный тест на COVID-19. В стране признают российскую вакцину «Спутник V».

После начала «военной спецоперации» Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России. В частности, все государства ЕС, Канада, Исландия, Албания и другие закрыли воздушное пространство для судов российских авиакомпаний.