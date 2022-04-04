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Режиссер «Игры в Кальмара» снимет фильм по роману Умберто Эко

Семён Гудошников
Сегодня в 21:31

Следующим фильмом Хван Дон Хека, создателя «Игры в Кальмара», станет «Killing Old People Club» («Клуб убийства стариков»). Об этом сообщает Variety.

Картина будет вдохновлена романом Умберто Эко. По словам Дон Хека, он уже написал 25-страничное описание проекта. Режиссер говорит, что это будет «еще один спорный фильм», «более жестокий, чем „Игра в кальмара“». После его выхода, считает Дон Хек, ему, возможно придется прятаться от стариков.

Режиссер анонсировал новый проект на международном медиамаркете в Каннах (MIPTV). Он заявил, что намерен вернуться в Южную Корею и заняться разработкой второго сезона «Игры в кальмара». Дон Хек надеется, что новые серии выйдут на Netflix к концу 2024 года.

Южнокорейский кинематографист также отметил, что самый лучший комплимент в жизни получил от Стивена Спилберга. Тот, по словам Дон Хека, признался ему, что посмотрел «Игру в кальмара» за три дня и после этого захотел украсть его мозг.

«Игра в кальмара» вышла в сентябре 2021 года и стала самым популярным сериалом Netflix. «Афиша Daily» рассказывала о шоу в деталях, пытаясь понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает.

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