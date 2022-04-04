В сети появился трейлер сериала о Sex Pistols. Его снял Дэнни Бойл

Сериал выйдет на стриминговом канале Hulu 31 мая. Он расскажет о взлете молодых панк-рокеров в середине 1970-х годов. Шоу основано на автобиографической книге гитариста Стива Джонса «Одинокий мальчик: сказки от Sex Pistol».

Роль Джонса в сериале исполнил Тоби Уоллес, а его товарищей по группе — вокалиста Джонни Роттена и басиста Сида Вишеса — Энсон Бун и Луис Партридж. Также в «Pistol» сыграли Кристиан Лис и Томас Броди-Сангстер. Им достались роли Глена Мэтлока и менеджера Six Pistols Малькольма МакЛарена.

Кроме того, в проекте приняла участие Талула Райли («Мир Дикого Запада») — она предстала в образе дизайнера Вивьен Вествуд. Также в сериале можно будет увидеть Мейзи Уилльямс («Игра престолов») в роли актрисы и модели Джордан.

Сценарий шоу написал Крейг Пирс («Мулен Руж») совместно с Фрэнком Коттреллом Бойсом («Прощай, Кристофер Робин»). Режиссером проекта выступил Дэнни Бойл («Миллионер из трущоб», «На игле»).