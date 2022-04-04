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В Госдуму внесли законопроект о бессрочном ВНЖ для иностранных специалистов

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:12

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о возможности получения бессрочного вида на жительство иностранными специалистами, работающими в России. Об этом сообщил РБК.

Законопроект предлагает предоставить право оформления бессрочного ВНЖ для высококвалифицированных специалистов, работающих в России не менее двух лет. Если документ примут, получить ВНЖ смогут также члены семей таких иностранцев.

Бессрочный вид на жительство может стать доступным для тех граждан, работодатели которых осуществляют все необходимые налоговые исчисления. После получения ВНЖ иностранцы смогут не оформлять статус высококвалифицированных специалистов.

Поправки в закон о правовом положении иностранцев разработало Минэкономразвития. Они предполагают, что льготный порядок получения ВНЖ станет доступен иностранцам, зарабатывающим не менее 750 тыс. рублей за квартал (сейчас эта сумма меньше — 501 тыс. рублей).

Законопроект призвал привлечь иностранных специалистов в Россию. Такая потребность, по словам авторов инициативы, существует в связи с «неблагоприятными демографическими тенденциями» и изменением «структурных потребностей в рабочей силе» под влиянием новых технологий производства.

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