Литва отозвала посла в России и предписала российскому послу покинуть страну

Власти Литвы решили отозвать своего посла в России и закрыть российское генконсульство. Кроме того, российского посла попросили также покинуть Литву. Об этом cообщило lrytas.lt со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

«Правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства. Послу Российской Федерации придется покинуть Литву», — заявил Ландсбергис.

Глава МИД также отметил, что посол Литвы в Москве вернется в Вильнюс в ближайшее время. Посол Литвы на Украине, напротив, скоро отправится в Киев.

Литва также закроет российское генконсульство в Клайпеде. Об этих решениях правительство страны уже проинформировало Евросоюз и НАТО. Литва призывает своих партнеров предпринять аналогичные шаги.

В Латвии уже заявили о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич пообещал рассказать о конкретных мерах позднее.