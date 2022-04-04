перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Объединение «Любители» законсервировало «Биг Мак». Это арт-проект, посвященный уходящей эпохе 18:25
Литва отозвала посла в России и предписала российскому послу покинуть страну 17:59
США попросят исключения России из Совета по правам человека ООН 17:12
frederikli/Unsplash
Шведская компания отказала Tele2 в продлении лицензии оператора в России на бренд 17:07
На пензенскую учительницу завели уголовное дело о фейках про ВС РФ. В полицию обратились ее ученики 16:37
Ветклиники сообщили о нехватке препаратов для анестезии 16:34
Месячная аудитория «ВКонтакте» впервые превысила 100 млн пользователей 15:46
Wargaming, разработчики World of Tanks, уходят из России и Беларуси 15:26
Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами 15:15
Софья Сандурская/Агентство «Москва»
«Аэрофлот» снизит цены на билеты по России на 30–35% 15:07
В 2021 году более половины подписчиков Netflix смотрели аниме 14:57
Путин подписал указ об ответных визовых мерах. Отменяется упрощенная выдача виз в ряд стран 14:42
«Колумбайн»* внесли в реестр террористов и экстремистов 14:06
Запустился проект «Мы помогаем» — о том, как поддержать благотворительные фонды в новых условиях 14:04
Max van den Oetelaar/Unsplash
Норвегия возобновит выдачу туристических виз россиянам в мае 13:03
Лондонская галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» 12:29
«Почта России» тестирует автономные почтоматы у дома 11:41
В России выявили 15 291 новый случай COVID-19 11:21
«Ведомости»: заводы Volkswagen в России могут возобновить работу летом 11:01
Цены на новые автомобили выросли на 40% 10:39
Отключить рекламу

Литва отозвала посла в России и предписала российскому послу покинуть страну

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:59

Власти Литвы решили отозвать своего посла в России и закрыть российское генконсульство. Кроме того, российского посла попросили также покинуть Литву. Об этом cообщило lrytas.lt со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

«Правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства. Послу Российской Федерации придется покинуть Литву», — заявил Ландсбергис.

Глава МИД также отметил, что посол Литвы в Москве вернется в Вильнюс в ближайшее время. Посол Литвы на Украине, напротив, скоро отправится в Киев.

Литва также закроет российское генконсульство в Клайпеде. Об этих решениях правительство страны уже проинформировало Евросоюз и НАТО. Литва призывает своих партнеров предпринять аналогичные шаги.

В Латвии уже заявили о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич пообещал рассказать о конкретных мерах позднее.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
НАТО
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить