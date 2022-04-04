В 2021 году более половины подписчиков Netflix смотрели аниме

Популярность аниме на международном рынке значительно выросла в последние годы. В 2021-м более половины подписчиков Netflix смотрели картины этого жанра, в Японии их доля превышает 90%. Об этом рассказал изданию The Hollywood Reporter продюсер Кохэй Обара, руководитель аниме-направления Netflix, который работает в сервисе с 2019 года.

Что именно подразумевается под «смотрели аниме», Обара не уточнил. На конец прошлого года на Netflix было подписано почти 222 млн пользователей. Возможно, речь о том, что как минимум 110 млн аккаунтов смотрели хотя бы несколько минут японской анимации. По данным THR, за прошлый год количество часов, проведенных на Netflix за просмотром аниме, увеличилось на 20%.

Глава направления отметил, что Netflix собирается расширить выбор жанров аниме. Если в последние годы сервис делал акцент на экшен, фэнтези и научную фантастику, то теперь намерен добавить, к примеру, романтические драмы и контент, предназначенный для отдыха. В 2022 году Netflix планирует добавить в коллекцию около 40 оригинальных аниме-тайтлов.

Обара отмечает, что аниме со сценами насилия и высоким возрастным рейтингом привлекают новую аудиторию. Многие зрители, плохо знакомые с жанром, до сих пор ожидают от анимации в основном семейного контента. Однако аниме вроде сериала «Человек-дьявол: Плакса» разрушают этот стереотип.

Говоря о дальнейшем развитии направления на Netflix, Обара заявил, что сервис на просто пытается урвать лучшие шоу за кучу денег. Компания нацелена на то, чтобы взращивать новые таланты и устанавливать теплые и органичные отношения со студиями, художниками и творцами. Это, по мнению продюсера, будет способствовать стабильному развитию индустрии.