перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На пензенскую учительницу завели уголовное дело о фейках про ВС РФ. В полицию обратились ее ученики 16:37
Ветклиники сообщили о нехватке препаратов для анестезии 16:34
Месячная аудитория «ВКонтакте» впервые превысила 100 млн пользователей 15:46
Wargaming, разработчики World of Tanks, уходят из России и Беларуси 15:26
Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами 15:15
Софья Сандурская/Агентство «Москва»
«Аэрофлот» снизит цены на билеты по России на 30–35% 15:07
В 2021 году более половины подписчиков Netflix смотрели аниме 14:57
Путин подписал указ об ответных визовых мерах. Отменяется упрощенная выдача виз в ряд стран 14:42
«Колумбайн»* внесли в реестр террористов и экстремистов 14:06
Запустился проект «Мы помогаем» — о том, как поддержать благотворительные фонды в новых условиях 14:04
Max van den Oetelaar/Unsplash
Норвегия возобновит выдачу туристических виз россиянам в мае 13:03
Лондонская галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» 12:29
«Почта России» тестирует автономные почтоматы у дома 11:41
В России выявили 15 291 новый случай COVID-19 11:21
«Ведомости»: заводы Volkswagen в России могут возобновить работу летом 11:01
Цены на новые автомобили выросли на 40% 10:39
Pool/Getty Images
Александр Вучич победил на президентских выборах в Сербии 10:10
РКН ограничил доступ к сайту Jooble 9:37
В Приморье начали выпускать аналог Coca-Cola под названием Cola Grink 9:34
Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций 9:19
Отключить рекламу

В 2021 году более половины подписчиков Netflix смотрели аниме

Семён Гудошников
Сегодня в 14:57

Популярность аниме на международном рынке значительно выросла в последние годы. В 2021-м более половины подписчиков Netflix смотрели картины этого жанра, в Японии их доля превышает 90%. Об этом рассказал изданию The Hollywood Reporter продюсер Кохэй Обара, руководитель аниме-направления Netflix, который работает в сервисе с 2019 года.

Что именно подразумевается под «смотрели аниме», Обара не уточнил. На конец прошлого года на Netflix было подписано почти 222 млн пользователей. Возможно, речь о том, что как минимум 110 млн аккаунтов смотрели хотя бы несколько минут японской анимации. По данным THR, за прошлый год количество часов, проведенных на Netflix за просмотром аниме, увеличилось на 20%.

Глава направления отметил, что Netflix собирается расширить выбор жанров аниме. Если в последние годы сервис делал акцент на экшен, фэнтези и научную фантастику, то теперь намерен добавить, к примеру, романтические драмы и контент, предназначенный для отдыха. В 2022 году Netflix планирует добавить в коллекцию около 40 оригинальных аниме-тайтлов.

Обара отмечает, что аниме со сценами насилия и высоким возрастным рейтингом привлекают новую аудиторию. Многие зрители, плохо знакомые с жанром, до сих пор ожидают от анимации в основном семейного контента. Однако аниме вроде сериала «Человек-дьявол: Плакса» разрушают этот стереотип.

Говоря о дальнейшем развитии направления на Netflix, Обара заявил, что сервис на просто пытается урвать лучшие шоу за кучу денег. Компания нацелена на то, чтобы взращивать новые таланты и устанавливать теплые и органичные отношения со студиями, художниками и творцами. Это, по мнению продюсера, будет способствовать стабильному развитию индустрии.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить