Платформа для привлечения пожертвований «Благо.ру»* и фонд «Нужна помощь» запустили акцию «Мы помогаем», в рамках которой расскажут, как поддержать благотворительные фонды в период нестабильной ситуации в стране. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Сейчас запрос на помощь растет, а бюджеты благотворительных организаций сокращаются. Многие не могут перевести средства нуждающимся, потому что Mastercard, Visa и популярные сервисы мобильных платежей ушли с российского рынка.

«Некоторые благотворительные фонды уже поделились данными о снижении объемов пожертвований и своими прогнозами о том, к чему это может привести. Страдают рекуррентные платежи, а именно они жизненно необходимы некоммерческим организациям — это гарантия стабильности», — заявила руководительница платформы «Благо.ру» Лилия Мударисова.

Авторы проекта «Мы помогаем» планируют решить эту проблему. Главная цель акции — рассказать жертвователям, что делать с техническими блокировками VPN и как помогать из‑за рубежа.