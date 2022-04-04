перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Путин подписал указ об ответных визовых мерах. Отменяется упрощенная выдача виз в ряд стран 14:42
«Колумбайн»* внесли в реестр террористов и экстремистов 14:06
Запустился проект «Мы помогаем» — о том, как поддержать благотворительные фонды в новых условиях 14:04
Max van den Oetelaar/Unsplash
Норвегия возобновит выдачу туристических виз россиянам в мае 13:03
Лондонская галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» 12:29
«Почта России» тестирует автономные почтоматы у дома 11:41
В России выявили 15 291 новый случай COVID-19 11:21
«Ведомости»: заводы Volkswagen в России могут возобновить работу летом 11:01
Цены на новые автомобили выросли на 40% 10:39
Pool/Getty Images
Александр Вучич победил на президентских выборах в Сербии 10:10
РКН ограничил доступ к сайту Jooble 9:37
В Приморье начали выпускать аналог Coca-Cola под названием Cola Grink 9:34
Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций 9:19
Бруно Марс, Оливия Родриго и Lil Nas X: названы лауреаты «Грэмми» 8:46
Генсек ООН заявил о необходимости независимого расследования убийств в Буче Вчера в 21:19
Кадыров «удивился», что Песков назвал Урганта «большим патриотом» Вчера в 19:20
Полный отказ стран Балтии от российского газа, пожар в больнице РАН и другие новости дня
Вчера в 18:31 дайджест
Премьер-министр Грузии заявил, что страна не будет вводить санкции против России Вчера в 18:22
«Мы миролюбивая страна»: патриарх Кирилл сказал, что Россия не стремится к войне Вчера в 16:59
В Москве полиция признала плакат с цитатой Льва Толстого о патриотизме дискредитацией ВС России Вчера в 16:52
Отключить рекламу

Запустился проект «Мы помогаем» — о том, как поддержать благотворительные фонды в новых условиях

Виктория Шанина
Сегодня в 14:04

Платформа для привлечения пожертвований «Благо.ру»* и фонд «Нужна помощь» запустили акцию «Мы помогаем», в рамках которой расскажут, как поддержать благотворительные фонды в период нестабильной ситуации в стране. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Сейчас запрос на помощь растет, а бюджеты благотворительных организаций сокращаются. Многие не могут перевести средства нуждающимся, потому что Mastercard, Visa и популярные сервисы мобильных платежей ушли с российского рынка.

«Некоторые благотворительные фонды уже поделились данными о снижении объемов пожертвований и своими прогнозами о том, к чему это может привести. Страдают рекуррентные платежи, а именно они жизненно необходимы некоммерческим организациям — это гарантия стабильности», — заявила руководительница платформы «Благо.ру» Лилия Мударисова.

Авторы проекта «Мы помогаем» планируют решить эту проблему. Главная цель акции — рассказать жертвователям, что делать с техническими блокировками VPN и как помогать из‑за рубежа.

«Весь прошедший месяц мы отмечали рост отписок от регулярных платежей. Это ожидаемо. Не работает Apple Pay/Google Pay, ушел PayPal и зарубежные платформы для фандрайзинга и краудфандинга. Банально, у людей может не быть на старых картах денег, потому что они перевели их на карту „Мир“ и не возобновили свои подписки. А те, кто находятся за рубежом, не понимают, могут ли они продолжать жертвовать в российские фонды.

Очень много вопросов, не на все из них ответы очевидны, особенно с учетом скорости происходящих изменений. Именно поэтому мы с коллегами из „Благо.ру“ решили подготовить максимально понятные и простые инструкции о том, как продолжать заниматься благотворительностью. И, конечно, мы благодарим всех, кто продолжает вместе с нами помогать фондам, и особенно тех, кто готов начать это делать в такой сложный период».
Майя Соерова
Руководительница отдела фандрайзинга фонда «Нужна помощь»

Ознакомиться с инструкциями можно на сайтах фонда «Нужна помощь» и «Благо.ру».

* Программа «Благо.ру» реализуется Благотворительным фондом развития филантропии, признанным российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Visa
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить