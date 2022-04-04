Норвегия возобновит выдачу туристических виз россиянам в мае

Посольство Норвегии в Москве планирует начать выдачу туристических виз россиянам в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Кроме того, с 4 апреля возобновилась подача заявлений на оформление всех видов разрешений на проживание и шенгенских виз для посещения родственников и друзей.

Прием документов будет осуществляться в визовых центрах VFS в Москве, Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля. Однако получение визы не гарантирует автоматическое разрешение на въезд в страну. Чтобы узнать, имеют ли граждане право на въезд во Францию, консульство рекомендовало проверить информацию на сайте Министерства внутренних дел страны.