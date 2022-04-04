В России выявили 15 291 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявили 15 291 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1537 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 759. Следом по этому показателю идут Свердловская область, Москва, Воронежская, Нижегородская и Челябинская области.