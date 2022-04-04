В России выявили 15 291 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявили 15 291 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1537 меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 759. Следом по этому показателю идут Свердловская область, Москва, Воронежская, Нижегородская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 912 157. За сутки умерли 287 человек, за весь период — 369 995. Выздоровели 32 850 пациентов, за все время — 16 997 877. Число госпитализаций за сутки составило 1571.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 491,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,8 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30 млн), Франция (26 млн), Германия (21,6 млн) и Великобритания (21,2 млн).