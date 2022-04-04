РКН ограничил доступ к сайту Jooble

Роскомнадзор ограничил доступ к русской версии сайта по поиску вакансий Jooble. Об этом сообщает ТАСС.

В реестр ведомства также попала и белорусская версия ресурса.

По данным РКН, доступ к сайтам ограничен по требованию Генпрокуратуры России за призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

27 февраля украинская компания Jooble прекратила работу на территории России и Беларуси. Кроме того, после начала «военной операции» на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, OBI, Jysk, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo.