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РКН ограничил доступ к сайту Jooble

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:37

Роскомнадзор ограничил доступ к русской версии сайта по поиску вакансий Jooble. Об этом сообщает ТАСС.

В реестр ведомства также попала и белорусская версия ресурса.

По данным РКН, доступ к сайтам ограничен по требованию Генпрокуратуры России за призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

27 февраля украинская компания Jooble прекратила работу на территории России и Беларуси. Кроме того, после начала «военной операции» на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, OBI, Jysk, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo.

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