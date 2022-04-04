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В Приморье начали выпускать аналог Coca-Cola под названием Cola Grink

Виктория Шанина
Сегодня в 9:34

Производитель напитков Slavda Group на Дальнем Востоке начал выпуск сильногазированных напитков со вкусом классической американской Coca-Cola. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Напиток получил название Cola Grink и он станет дополнением серии напитков Grink. На полки магазинов он попадет уже в течение этой недели.

В компании отметили, что Cola Grink изготовлена на основе природной минеральной воды, а ее вкус максимально приближен к Coca-Cola. Газировку разливают в бутылки по 0,5 и 1,4 литра на заводе «Скит».

«В начале марта торговые сети начали проявлять интерес к появлению „дальневосточной колы“, обращались к нам с просьбами разработать свой рецепт классического напитка. И мы отреагировали на возникший спрос. Наши технологи оперативно отработали задачу, чтобы в кратчайшие сроки выпустить новый для нашей линейки продуктов газированный напиток с классическим вкусом колы», — заявил гендиректор Slavda Group Роман Антипьев.

Slavda Group — группа компаний, которая базируется на Дальнем Востоке и уже 32 года компания разрабатывает источники минеральной воды. Является одним из крупнейших в регионе производителей питьевых и минеральных вод, а также напитков на их основе.

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