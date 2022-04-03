Кадыров «удивился», что Песков назвал Урганта «большим патриотом»

Рамзан Кадыров «удивился» высказыванию Дмитрия Пескова о том, что Иван Ургант — «большой патриот», а присвоенное ему звание генерал-лейтенанта не прокомментировал. Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале.

«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», — сказал 2 апреля пресс-секретарь президента России. Он добавил, что «не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в „пятую колонну“, ни в коем случае».

В феврале Ургант выложил в соцсетях черный квадрат и написал пацифистский лозунг, а также уехал из России на отдых. По словам его отца, он уже вернулся в страну.

«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто‑то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто‑то еще что‑то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», — сказал накануне Песков.

Кадыров не согласился с Песковым насчет оценки патриотичности Урганта и самого понятия «патриотизм» — «это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен», написал он.