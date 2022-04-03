Полный отказ стран Балтии от российского газа, пожар в больнице РАН и другие новости дня

Все страны Балтии прекратили импорт природного газа из России. С 1 апреля газ не поставляется в Латвию, Эстонию и Литву.

Дмитрий Песков уверен, западные страны в будущем будут платить в рублях не только за российский газ, но и за другие товары. Он объяснил, как работает такой «прототип системы», и добавил, что «все будет быстро, четко, понятно».

Госдума рассмотрит поправки в Уголовный кодекс о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории страны. Законопроект внесут 4 апреля.

Полиция в Москве составила протокол о «дискредитации» Вооруженных сил России за плакат с цитатой Льва Толстого о патриотизме. Правоохранители сочли его за призыв к свержению действующей власти.

Патриарх Кирилл провел литургию в главном храме Вооруженных сил в Кубинке. Он сказал, что Россия — «миролюбивая страна», у которой «нет никакого стремления к войне», и призвал военных осознать «историческую важность» происходящего.

Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных российских фильмов. Выпускники профильных вузов смогут получить бюджет на создание художественных, документальных и научно-популярных картин, а также уникальных анимационных проектов.

В Москве законсервируют четыре из пяти резервных госпиталей для лечения COVID-19. По словам заммэра столицы, эпидемиологическая обстановка в городе значительно улучшилась.

В одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН в Москве потушили пожар, охвативший 25 квадратных метров пятого этажа. 12 человек спасли из горящего здания.

Пьяный водитель автомобиля каршеринга въехал в подземный пешеходный переход в районе Кутузовского проспекта в Москве. В переходе в момент аварии никого не было.

В Казахстане задержали «агента иностранной разведки». В КНБ заявили, что он готовил покушение на президента Токаева и ряд высокопоставленных чиновников, а также планировал теракты в отношении сотрудников правоохранительных органов.