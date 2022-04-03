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Премьер-министр Грузии заявил, что страна не будет вводить санкции против России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:22

Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, исходя из интересов народа и страны. Об этом заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, передает «Интерфакс».

«В первый же день, и сегодня, и завтра, всегда и везде буду действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа. Это решение никто не заставит меня изменить. То, что приемлемо для национальных интересов нашей страны и интересов народа, только ту политику я буду проводить», — добавил он.

Гарибашвили выступил за скорейшее прекращение российской «спецоперации» и выразил поддержку Украине. Кроме того, он не одобрил участие добровольцев в боевых действиях на Украине и призвал граждан Грузии выражать солидарность с украинцами иначе, в том числе в виде гуманитарной помощи и поддержки беженцев.

«Мы отправили до 400 тонн гуманитарного груза [на Украину] и делаем максимум, чтобы уделить внимание гражданам Украины, которые приезжают в Грузию. Мы это будем продолжать», — заявил он.

Ранее Гарибашвили говорил, что Грузия не присоединится к санкциям против России, потому что они «могут поставить под тяжелейший удар страну и грузинский народ».

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