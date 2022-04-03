В Москве полиция признала плакат с цитатой Льва Толстого о патриотизме дискредитацией ВС России

Протокол составлен в отношении москвича Алексея Никитина. 24 марта он вышел с плакатом к храму Христа Спасителя . На нем была написана цитата из книги Льва Толстого «Христианство и патриотизм».

Московские полицейские составили протокол о «дискредитации» вооруженных сил России за плакат цитатой писателя Льва Толстого . Фото документа опубликовало «ОВД-Инфо»*.

Согласно тексту документа, содержание плаката «вызывает устойчивый ассоциативный ряд с образом Толстого Л.Н.», который был «ключевой исторической фигурой» и «в своей оппозиционной деятельности продвигал идеологию свержения власти».

«Лев Николаевич Толстой, согласно историческим фактам, является исторической фигурой, представляющей условно названное „зеркало революции“, общеизвестный факт того, что в произведениях автора жестко критиковался правящий режим», — говорится в протоколе.

В документе также отмечается, что действия Алексея Никитина «следует трактовать как призыв к свержению действующей власти, а также следованию идеологии Толстого». Его плакат, по мнению полицейских, выражает негативное отношение к верховному главнокомандующему российскими вооруженными силами.

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