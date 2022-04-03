«Мы миролюбивая страна»: патриарх Кирилл сказал, что Россия не стремится к войне

3 апреля патриарх Кирилл провел литургию в главном храме Вооруженных сил в Кубинке. Он обратился к российским военнослужащим и рассказал о «времени особенном, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа». Полный текст опубликован на сайте РПЦ.

Предстоятель РПЦ посвятил особую молитву ВС РФ и сказал, что большинство стран, в том числе и Россия, «находятся сейчас под колоссальным влиянием одной силы», поэтому «мы должны быть очень сильными» — в первую очередь, российская армия.