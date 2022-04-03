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«Мы миролюбивая страна»: патриарх Кирилл сказал, что Россия не стремится к войне

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

3 апреля патриарх Кирилл провел литургию в главном храме Вооруженных сил в Кубинке. Он обратился к российским военнослужащим и рассказал о «времени особенном, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа». Полный текст опубликован на сайте РПЦ.

Предстоятель РПЦ посвятил особую молитву ВС РФ и сказал, что большинство стран, в том числе и Россия, «находятся сейчас под колоссальным влиянием одной силы», поэтому «мы должны быть очень сильными» — в первую очередь, российская армия.

Мы миролюбивая страна и очень миролюбивый, многострадальный народ, который пострадал от войн так, как мало кто из европейских народов. У нас нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим. Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну.

<…> Мы сломали хребет фашизму, который, несомненно, победил бы мир, если бы не Россия, если бы не подвиг нашего народа. Да поможет нам Господь и сегодня, чтобы мы, будучи мирными, миролюбивыми и скромными людьми, были вместе с тем готовы — всегда и при любых обстоятельствах — защитить свой родной дом.
Патриарх Кирилл

Патриарх рассказал об испытываемом им чувстве тревоги за людей, живущих на территории военных действий, «людей и народов Святой Руси», «наших братьев и сестер». Он добавил, что «разные силы» желают «ослабить Русь», «столкнуть братьев» и устроить «междоусобную брань».

«А потому нужно сделать все, что мы только можем сделать, чтобы прекратилось кровопролитие и чтобы не было опасности междоусобной брани со всеми ее последствиями», — считает глава РПЦ.

Также патриарх призвал военных быть верными присяге до конца и осознать «историческую важность» происходящего.

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