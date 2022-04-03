Independent: британцы столкнулись с крупнейшим за 70 лет спадом уровня жизни

В Великобритании ожидается крупнейшее с 1950-х годов падение уровня жизни населения. Все из‑за роста цен на энергию, пишет местная газета The Independent.

С 1 апреля в Великобритании повышаются цены на электроэнергию. По подсчетам Bloomberg, средний счет за энергию в течение года вырастет на 911 долларов (по текущему курсу — около 77 тыс. рублей).

Как отмечает издание, миллионы британцев не могут позволить себе включить отопление, приготовить еду и даже принять душ — при этом синоптики обещают внезапное весеннее похолодание. Через несколько дней в стране также повысят налог на зарплату.

«В целом, по данным Resolution Foundation, бюджет среднестатистической семьи сократиться на 1100 фунтов стерлингов (1443 доллара) в течение следующих 12 месяцев. Это в дополнение к резкому росту инфляции, которая превысила в феврале 6% и уже достигла максимума за три десятилетия», — пишет Bloomberg.

Мать троих детей Рифат Шакил рассказала The Independent, что ей постоянно приходится занимать деньги, чтобы прокормить семью — у нее нет выхода. 25-летний управляющий Гарри Бенем заявил, что ему придется сократить все лишние расходы вроде перекусов вне дома. Владелец кафе Юсеф поделился, что ему пришлось сократить часть работников и поддерживать прежний уровень цен очень трудно.