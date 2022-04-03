В Центральной клинической больнице РАН в Москве произошел пожар

В одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН в Москве произошел пожар, передает ТАСС. Пожару был присвоен повышенный, второй из пяти номер сложности.

Возгорание началось на пятом этаже. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, горели вещи и медицинское оборудование.

Первое сообщение о пожаре в телеграм-канале информагентства появилось в 14.35 по московскому времени. К 15.00 пожар в одном из корпусов потушили, следует из сообщения. По словам источника, пожар ликвидировали в 14.46.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 12 человек, в том числе лежачих больных — минимум три человека.