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«Быстро, четко, понятно»: Песков описал «прототип системы» расчетов в рублях за российский газ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:26

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил в интервью «России 1», как будет производиться оплата за российских газ в рублях. Он уверен, что такой «прототип системы» распространится и на другие товары.

По его словам, покупатели «как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах», а «Газпром» будет получать рубли — «путем уже приобретения за эти евро российских рублей».

Европейским компаниям нужно будет открыть рублевые счета, чтобы платить за российский газ. «Это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать. Хотя, еще раз повторяю, для европейских компаний де-факто ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система», — заключил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что «все будет быстро, четко, понятно».

Кроме того, Песков выразил сомнение насчет надежности доллара и евро и рассказал об «эрозии мировой резервной валюты», а также назвал санкции против Владимира Путина «переходом грани разумности», потому что «такого не бывает».

23 марта Путин заявил, что российские власти приняли решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, поставлять российские товары в ЕС и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла.

Правительства стран «Большой семерки» назвали это решение неприемлемым. Они сочли требование властей России оплачивать поставки российского газа рублями явным нарушением контрактов, страны G7 намерены призвать компании не выполнять его.

В ответ на отказ стран «Большой семерки» платить за российский газ в рублях спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что добыча газа — это тяжелейшая работа, и никакой трагедии в том, чтобы рассчитываться за рубли, нет. Более того, он отметил, что следует так же поступить с зерном, углем, нефтью и другими товарами и ресурсами.

Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях. Польша заявила о планах полностью отказаться от российского угля в апреле или мае, а к концу года — от нефти. Евросоюз намерен отказаться от российских углеводородов к 2027 году.

Все страны Балтии уже прекратили импорт природного газа из России. Газ на поставляется в Латвию, Эстонию и Литву еще с 1 апреля.

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