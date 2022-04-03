Пьяный водитель каршеринга въехал в подземный переход на западе Москвы

Пьяный водитель автомобиля каршеринга въехал в подземный пешеходный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе в Москве. Об этом сообщает столичный дептранс в своем телеграм-канале.

Происшествие произошло около 6 часов утра. В переходе в этот момент никого не было.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением. В салоне находились два человека. Машину отбуксировали в безопасное место.

В московских телеграм-каналах появились видео с предполагаемого места аварии.