перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Пьяный водитель каршеринга въехал в подземный переход на западе Москвы 12:49
В Москве законсервируют резервные ковидные госпитали 12:18
Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных российских фильмов 11:52
В России выявили 16 828 новых случаев COVID-19 11:08
В Казахстане задержали «агента иностранной разведки». Он готовил покушение на президента Токаева 9:38
Anton Romanko/Unsplash
Все страны Балтии прекратили импорт природного газа из России 9:10
В ночном клубе в Баку прогремел взрыв. Один человек погиб 8:57
Базы данных научных статей Scopus и Web of Science закроют доступ организациям из России и Беларуси Вчера в 20:39
РКН: YouTube не хочет выполнять требования. Одно из них — разблокировать ютьюб-каналы российских СМИ Вчера в 19:35
Литва больше не импортирует природный газ из России Вчера в 18:52
Badoo уходит из России, на Reddit началась пиксельная битва и другие новости дня
Вчера в 18:31 дайджест
Суд в Великобритании вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа 20 апреля Вчера в 16:59
Сотрудники МВД в Ярославской области похитили коробки с бумагой для перепродажи. Проводится проверка Вчера в 16:47
Группа отелей Accor продолжит работу в России Вчера в 16:03
Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покидает должность Вчера в 15:51
Sara Kurfeß/Unsplash
Минобрнауки назвало письмо вузам о переносе контента с YouTube рекомендательным Вчера в 15:03
СК возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде Вчера в 14:51
Сборник стихов Иосифа Бродского с автографом поэта продали на аукционе в Петербурге за 1 млн рублей Вчера в 14:05
Флаги стран, Эйфелева башня и «Genshit»: на Reddit стартовала пиксельная битва Вчера в 13:59
ЕС работает над ограничением возможностей для обхода санкций Вчера в 12:57
Отключить рекламу

В Москве законсервируют резервные ковидные госпитали

Виктория Шанина
Сегодня в 12:18

В Москве законсервируют четыре из пяти резервных госпиталей для лечения COVID-19. Об этом пишет столичный департамент здравоохранения со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.

«Эпидемиологическая обстановка в столице значительно улучшилась, — заявила Ракова. — Те огромные мощности, которые были развернуты на пиках заболеваемости, уже не требуются. Теперь мы можем наращивать объемы оказания плановой и специализированной помощи».

По ее словам, из работы с коронавирусом выведут более 5 тыс. коек. Большая часть будет законсервирована — это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц. В Москве останется примерно 3 тыс. коек в 11 стационарах для лечения пациентов с ковидом.

В частности, законсервированы будут госпитали в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва» и в павильоне № 75 на ВДНХ. Пятый, на территории медицинского комплекса в Коммунарке, продолжит работу.

11 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заражений «Омикрон»-штаммом коронавируса в столице прошел. 3 марта в городе отменили QR-коды и ограничения в сфере спорта и культуры. 14 марта был отменен масочный режим.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ВДНХ
Люди
Сергей Собянин
Анастасия Ракова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить