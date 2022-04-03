В Москве законсервируют резервные ковидные госпитали

В Москве законсервируют четыре из пяти резервных госпиталей для лечения COVID-19. Об этом пишет столичный департамент здравоохранения со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.

«Эпидемиологическая обстановка в столице значительно улучшилась, — заявила Ракова. — Те огромные мощности, которые были развернуты на пиках заболеваемости, уже не требуются. Теперь мы можем наращивать объемы оказания плановой и специализированной помощи».

По ее словам, из работы с коронавирусом выведут более 5 тыс. коек. Большая часть будет законсервирована — это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц. В Москве останется примерно 3 тыс. коек в 11 стационарах для лечения пациентов с ковидом.

В частности, законсервированы будут госпитали в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва» и в павильоне № 75 на ВДНХ. Пятый, на территории медицинского комплекса в Коммунарке, продолжит работу.

11 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заражений «Омикрон»-штаммом коронавируса в столице прошел. 3 марта в городе отменили QR-коды и ограничения в сфере спорта и культуры. 14 марта был отменен масочный режим.