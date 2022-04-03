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Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных российских фильмов

Виктория Шанина
Сегодня в 11:52

Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации», которые допускают полное госфинансирование дебютных фильмов российских режиссеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

100% финансирования можно будет получить на создание художественных, документальных и научно-популярных картин, а также уникальных анимационных проектов.

Такую возможность получат выпускники профильных государственных вузов, которые получили диплом не более пяти лет назад. Также на стопроцентное финансирование смогут рассчитывать авторы уникальных или особенно значимых для культуры России фильмов.

Ранее госфинансирование кинокартины не могло превышать 70% сметной стоимости ее производства.

Законопроект о финансировании первой картины выпускникам киновузов внесли в Госдуму 8 октября 2021-го. О том, что инициативу внесут на рассмотрение, стало известно в конце сентября.

16 декабря Госдума приняла закон в первом чтении. В кабмине пояснили, что поправки позволят увеличить количество работ выпускников и расширить спектр освещаемых режиссерами-документалистами социальных и общекультурных проблем. Кроме того, это может «стимулировать художественное разнообразие и авторские техники производства уникальных анимационных фильмов», отметили в правительстве.

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