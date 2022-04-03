В России выявили 16 828 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 16 828 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1121 меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 835. За ней следуют Петербург, Свердловская, Ростовская, Нижегородская и Московская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 896 866. За сутки умерли 304 человека, за весь период — 369 708. Выздоровели 35 695 пациентов, за все время — 16 965 027. Число госпитализаций за сутки составило 1 981.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 491,1 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,8 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30 млн), Франция (25,9 млн), Германия (21,6 млн) и Великобритания (21,2 млн).