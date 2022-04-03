В России выявили 16 828 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 16 828 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1121 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 835. За ней следуют Петербург, Свердловская, Ростовская, Нижегородская и Московская области.