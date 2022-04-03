В Казахстане задержали «агента иностранной разведки». Он готовил покушение на президента Токаева

Спецслужбы Казахстана задержали «агента иностранной разведки», который планировал покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом пишет РИА «Новости».

Задержание прошло еще 25 марта 2022-го в Нур-Султане. Проводила операцию контрразведка Комитета нацбезопасности Казахстана (КНБ).

Помимо Токаева, шпион планировал покушение на «ряд высокопоставленных государственных служащих». Одновременно с этим он был задействован в подготовке террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

«Кроме того, агентом «А» отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов», — заявила пресс-служба КНБ.

При обыске у «агента» нашли снайперскую винтовку с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег. Отмечается, что оружие в Казахстан привезли из‑за рубежа, в «профессионально замаскированном виде».

Ведется расследование по части 1 статьи 24 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 255 («Акт терроризма) Уголовного кодекса Казахстана.