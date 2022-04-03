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В ночном клубе в Баку прогремел взрыв. Один человек погиб

Виктория Шанина
Сегодня в 8:57

В ночном клубе LocationBaku в столице Азербайджана Баку произошел взрыв. Он привел к пожару и обрушению в клубе, сообщает Sputnik.

В результате ЧП один человек погиб, 31 — пострадал. По предварительной версии, взрыв произошел из‑за утечки газа в неисправном газовом баллоне с пропаном.

Госпитализированы были 24 человека: 13 мужчин и 11 женщин. Большинство из них доставлены с ожогами. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Остальные — либо стабильны, либо были отправлены домой. В числе пострадавших есть двое иностранцев — итальянец и гражданин Сенегала.

К тушению были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска, ликвидировать огонь удалось за короткое время. На место также прибыл замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Этибар Мирзоев.

Подача природного газа в Сабаильский район Баку временно остановлено в целях безопасности. Об этом сообщил гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев.

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