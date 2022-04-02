Базы данных научных статей Scopus и Web of Science закроют доступ организациям из России и Беларуси

Крупнейшие базы данных научных статей Scopus и Web of Science объявили о закрытии доступа российским и белорусским научным организациям, когда закончатся их контракты. Об этом говорится в их заявлении.

Издательства Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и продолжат публиковать научные работы российских авторов. «Редакционные решения не должны зависеть от происхождения статьи, в том числе национальности [авторов], этнической принадлежности, политических убеждений, расы или религии», — процитировали в заявлении один из принципов Комитета по этике публикаций.

«Мы по-прежнему привержены идеалам науки и образования как глобальное сообщество. Наши действия направлены не на российских исследователей, а на исследовательские организации в России и Беларуси», — объяснили в организациях, почему работы ученых будут выкладывать и дальше.

«Данное заявление представляет собой серьезный вызов — ведь на долю России приходится всего 2.5% мировой научной продукции. И тем самым 97.5% информации для нас блокируется», — прокомментировал такое решение вице-президент РАН Алексей Хохлов. Он сомневается в правильности такого шага.