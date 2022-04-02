Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования. В частности, платформа не удаляет «противоправный и лживый контент», передает РИА «Новости».

«Google и YouTube ведут ярко выраженную антироссийскую политику, зафиксировано порядка 60 актов цензуры в отношении СМИ и общественных деятелей», — передает информагентство заявление регулятора.

В РКН заявили, что не будут вводить новые ограничительные меры против YouTube, если он выполнит все требования. Чтобы этого не произошло, платформа должна разблокировать 36 аккаунтов и удалить более 10 тыс. материалов экстремистского характера.

Накануне РКН выступил с таким же призывом в YouTube. 18 марта в ведомстве заявили, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер.

24 марта стало известно, что Союз журналистов России обратился в РКН, МИД и Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из‑за цензуры российских СМИ. СЖР не призывает к блокировке хостинга, но считает, что «предвзятая модерация и откровенная цензура» должны иметь последствия.