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Литва больше не импортирует природный газ из России 18:52
Badoo уходит из России, на Reddit началась пиксельная битва и другие новости дня
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Суд в Великобритании вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа 20 апреля 16:59
Сотрудники МВД в Ярославской области похитили коробки с бумагой для перепродажи. Проводится проверка 16:47
Группа отелей Accor продолжит работу в России 16:03
Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покидает должность 15:51
Sara Kurfeß/Unsplash
Минобрнауки назвало письмо вузам о переносе контента с YouTube рекомендательным 15:03
СК возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде 14:51
Сборник стихов Иосифа Бродского с автографом поэта продали на аукционе в Петербурге за 1 млн рублей 14:05
Флаги стран, Эйфелева башня и «Genshit»: на Reddit стартовала пиксельная битва 13:59
ЕС работает над ограничением возможностей для обхода санкций 12:57
Ростуризм досрочно завершит продажи туров по России с кэшбэком — из‑за высокого спроса 12:48
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Мариинский театр начинает серию показов к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева 12:24
В России выявили 17 949 новых случаев коронавируса 11:17
«Ъ»: издатели из России сообщили о проблемах при расчетах с зарубежными авторами из‑за требований ЦБ 9:58
Зеленский: Киев обменялся с рядом стран проектами гарантий безопасности 8:38
Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии из‑за инцидента на «Оскаре» 3:17
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Итан Коэн снимет свой первый личный фильм. Его сценарий он написал вместе с женой 2:30
Московский театр «Сфера» войдет в состав театра «Эрмитаж» 1:35
Сайт знакомств Badoo перестал работать на территории России и Беларуси 1:04
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Badoo уходит из России, на Reddit началась пиксельная битва и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:31

Следственный комитет возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде, который произошел накануне. ВСУ обвиняются по статье о теракте.

Киев обменялся с рядом стран ранними вариантами проектов по гарантиям безопасности. Среди тех, кто обменялся или выразил готовность стать гарантами, — США, Великобритания, Германия, Франция и Турция.

ЕС работает над ограничением возможностей для обхода санкций. Также там добавили, что готовятся новые пакеты санкций, но пока что они не включают энергетический сектор.

На 65-м году жизни умерла актриса Александра Яковлева («Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов»). Она скончалась после продолжительной болезни.

Российские издательства не могут проводить корректные расчеты с зарубежными авторами из‑за новых требований Центробанка. О трудностях «Коммерсанту» уже рассказали «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер».

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность. По данным The Bell, с начала марта она работает в израильском офисе компании. Временно исполняющим обязанности станет Артем Савиновский.

На территории России и Беларуси перестал работать сайт знакомств Badoo. Одноименное приложение пока доступно, но с ограничениями.

Уилл Смит вышел из состава Академии кинематографических искусств и наук США после того, как ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока. Актер заявил, что предал доверие киноакадемии и навредил кинолюбителям по всему миру.

Мариинский театр открывает серию событий к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева. Покажут, например, балет Вацлава Нижинского «Послеполуденный отдых фавна» в постановке Максима Петрова.

Московский театр «Сфера» войдет в состав театра «Эрмитаж». При этом «Сфера» сохранит свою структуру и продолжит работать с прежней труппой, а также главным режиссером Александром Коршуновым.

Сборник стихов Иосифа Бродского «A Part of Speech» с автографом поэта продали на аукционе в Петербурге за миллион рублей. Вырученную сумму перечислили в фонды AdVita, «Ночлежка» и «Антон тут рядом».

1 апреля на Reddit вернулась пиксельная битва. Пользователи отвоевывают территории на интерактивном полотне, чтобы нарисовать флаг своей страны или название любимой игры.

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