Badoo уходит из России, на Reddit началась пиксельная битва и другие новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде, который произошел накануне. ВСУ обвиняются по статье о теракте.

Киев обменялся с рядом стран ранними вариантами проектов по гарантиям безопасности. Среди тех, кто обменялся или выразил готовность стать гарантами, — США, Великобритания, Германия, Франция и Турция.

ЕС работает над ограничением возможностей для обхода санкций. Также там добавили, что готовятся новые пакеты санкций, но пока что они не включают энергетический сектор.

На 65-м году жизни умерла актриса Александра Яковлева («Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов»). Она скончалась после продолжительной болезни.

Российские издательства не могут проводить корректные расчеты с зарубежными авторами из‑за новых требований Центробанка. О трудностях «Коммерсанту» уже рассказали «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер».

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность. По данным The Bell, с начала марта она работает в израильском офисе компании. Временно исполняющим обязанности станет Артем Савиновский.

На территории России и Беларуси перестал работать сайт знакомств Badoo. Одноименное приложение пока доступно, но с ограничениями.

Уилл Смит вышел из состава Академии кинематографических искусств и наук США после того, как ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока. Актер заявил, что предал доверие киноакадемии и навредил кинолюбителям по всему миру.

Мариинский театр открывает серию событий к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева. Покажут, например, балет Вацлава Нижинского «Послеполуденный отдых фавна» в постановке Максима Петрова.

Московский театр «Сфера» войдет в состав театра «Эрмитаж». При этом «Сфера» сохранит свою структуру и продолжит работать с прежней труппой, а также главным режиссером Александром Коршуновым.

Сборник стихов Иосифа Бродского «A Part of Speech» с автографом поэта продали на аукционе в Петербурге за миллион рублей. Вырученную сумму перечислили в фонды AdVita, «Ночлежка» и «Антон тут рядом».

1 апреля на Reddit вернулась пиксельная битва. Пользователи отвоевывают территории на интерактивном полотне, чтобы нарисовать флаг своей страны или название любимой игры.