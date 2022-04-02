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Суд в Великобритании вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа 20 апреля

Денис Ламехов
Сегодня в 16:59

Вестминстерский магистратский суд вынесет постановление по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 20 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

В WikiLeaks добавили: «Постановление затем поступит на одобрение к [главе МВД Великобритании] Прити Пател. Защита Ассанжа направит документы Пател. Крайний срок — 18 мая».

Если Прити Пател сочтет нужным выдать Джулиана Ассанжа властям США, тому может грозить до 175 лет тюремного заключения за раскрытие секретной информации.

10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США. На следующий день Международная федерация журналистов выступила против решения об экстрадиции. Там отметили, что в демократическом обществе не должны преследовать журналистов-расследователей, таких как Ассанж.

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, сообщавшие о многочисленных правонарушениях со стороны американских властей. В 2010 году в Швеции был обвинен в сексуальном насилии (спустя семь лет дело было прекращено; срок давности по последнему из четырех обвинений в этом деле истек в 2020-м).

В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила от правительства Эквадора разрешение на арест Ассанжа, после чего его отправили в тюрьму на 50 недель из‑за нарушения условий освобождения под залог.

23 января 2022 года Высокий суд Лондона постановил, что Ассанж может обжаловать решение о его выдаче США. Верховный суд Британии отклонил апелляцию Ассанжа.

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