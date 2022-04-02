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Сотрудники МВД в Ярославской области похитили коробки с бумагой для перепродажи. Проводится проверка

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:47

Ярославское УМВД проводит служебную проверку действий двух сотрудников подразделения тылового обеспечения ОМВД по Красноперекопскому городскому району, передает «Коммерсант». Они передали офисную бумагу постороннему лицу с целью продажи.

Материалы направлены следствию. При подтверждении вины сотрудники понесут наказание, установленное законом.

2 апреля Baza сообщила о хищении начальником подразделения 20 коробок офисной бумаги для перепродажи. В ходе контрольной закупки оперативники нашли у местной предпринимательницы коробки бумаги, которые числились на балансе МВД.

Она призналась, что бумагу ей передал старший специалист группы тылового обеспечения. Позже он сам пришел с повинной и сказал, что делал это по указанию руководителя группы.

Издание описывает схему так: старший специалист получил на складе МВД 74 коробки с бумагой, а 20 из них передал предпринимательнице. Заработанные деньги сотрудники собирались поделить на двоих.

Baza пишет, что против подполковника и лейтенанта планируют возбудить уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Однако в пресс-службе СК по Ярославской области заявили, что информации о возбуждении дела пока нет.

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