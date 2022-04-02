Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покидает должность

Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Временно исполняющим обязанности станет Артем Савиновский.

Причины, по которым она решила уйти, не уточняются. По данным The Bell, на внутреннем форуме «Яндекса» Бунина написала, что с начала марта она работает в израильском офисе компании и не собирается возвращаться в Россию.

Бунина работала HR-директором Яндекса в январе 2011, а с 2017-го стала гендиректором компании. 15 марта гендиректором «Яндекса» стал Тигран Худавердян, но спустя сутки покинул пост из введенных Евросоюзом санкций против него.

Судя по информации The Bell, Бунина должна была исполнять обязанности главы компании до 15 апреля.