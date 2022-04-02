Группа отелей Accor продолжит работу в России

Группа отелей Accor (владеет брендами Ibis, Novotel, SO/, Sofitel и другими) продолжит работу в России, сообщил генеральный директор Себастьен Базен. Его слова передает ТАСС.

Базен заявил: «Я не знаю, что могло бы заставить меня принять решение об уходе из России. Извините. Accor никогда еще не закрывал свои отели в зонах конфликта по простой причине: единственная моя забота — это сотрудники. Без них мы не смогли бы работать. Я всех их люблю, и в России у нас 3,8 тыс. сотрудников».

Всего у Accor 55 отелей в России, пишет ТАСС. Руководитель холдинга отметил, что сейчас он несет убытки в России при заполняемости гостиниц на уровне 32%. Чтобы компания могла зарабатывать, заполняемость должна быть хотя бы на уровне 55%, добавил он.

4 марта финская S-Group, управляющая отелями Sokos, сообщила, что покидает российский рынок из‑за «военной операции» на территории Украины.

25 марта американская Hyatt Hotels разорвала контракты с московским отелем Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Гостиница располагается в комплексе «ВТБ Арена Парк». Согласно информации на официальном сайте, это совместный проект банка ВТБ (попал в международные санкционные списки) и Спортивного общества «Динамо».