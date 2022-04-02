Сборник стихов Иосифа Бродского с автографом поэта продали на аукционе в Петербурге за 1 млн рублей

Петербургский книжный магазин «Подписные издания» сообщил, что на ежегодном благотворительном аукционе, проводимом совместно с музеем «Полторы комнаты», сборник стихотворений Иосифа Бродского «A Part of Speech» с автографом поэта был продан за 1 050 000 рублей.

Стартовая цена лота составляла 10 тыс. рублей. Покупатель пожелал остаться анонимным. Средства от продажи в равных долях отправили в помогающий пациентам с онкологическими заболеваниями фонд AdVita, помогающую бездомным «Ночлежку», а также в фонд поддержки людей с расстройствами аутистического спектра «Антон тут рядом».

«Полторы комнаты» и «Подписные издания» получили «A Part of Speech» от фотографа и журналиста Наташи Шарымовой, близко общавшейся с Бродским. Это второй англоязычный сборник поэта — он был выпущен в Соединенных Штатах в 1980 году.

В книгу вошел одноименный цикл «Часть речи» (1972–1976), а также стихотворения, созданные с 1965 по 1978 годы и переведенные на английский разными авторами. Подлинность автографа Бродского установлена сотрудниками музея.