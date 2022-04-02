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ЕС работает над ограничением возможностей для обхода санкций

Денис Ламехов
Сегодня в 12:57

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони рассказал о разработке новых санкций в отношении России. Его слова передает ТАСС.

«Мы работаем над дополнительными пакетами санкций, но уточню, они не включают энергетический сектор на данный момент. В первую очередь мы работаем над тем, чтобы ограничить возможности обходить эти санкции», — сообщил Джентилони.

В начале марта Евросоюз называл использование криптовалют одной из возможностей для обхода санкций. Власти ЕС сообщали, что будут препятствовать использованию цифровых активов для уклонения от введенных ограничений.

Тогда же аналитическая компания Chainalysis сообщила, что объем конвертации рублей в криптовалюты, например, в биткоин и эфир, за первые четыре дня с начала «военной операции» на территории Украины удвоился и достиг 60 млн долларов в день.

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