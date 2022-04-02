За последние сутки в России выявили 17 949 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1215 меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 994. За ней следуют Петербург, Свердловская, Нижегородская, Воронежская и Московская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 880 038. За сутки умерли 340 человек, за весь период — 369 404. Выздоровели 44 547 пациентов, за все время — 16 929 332. Число госпитализаций за сутки составило 3 605.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 490 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,8 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,9 млн), Франция (25,8 млн), Германия (21,5 млн) и Великобритания (21,2 млн).