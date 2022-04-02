За последние сутки в России выявили 17 949 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1215 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 994. За ней следуют Петербург, Свердловская, Нижегородская, Воронежская и Московская области.