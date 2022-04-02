«Ъ»: издатели из России сообщили о проблемах при расчетах с зарубежными авторами из‑за требований ЦБ

Российские издательства столкнулись с невозможностью корректных расчетов с иностранными авторами из‑за новых требований Центробанка, пишет «Коммерсант».

Так, отмечает издание, ЦБ ввел ограничение, которое позволяет российским компаниям переводить в пользу иностранных только 30% от общей суммы заключенной сделки в качестве аванса. Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил, что ограничение не учитывает специфику работы с интеллектуальным продуктом.

По его словам, в договоре покупки прав на книгу вообще не фиксируется полная сумма сделки, а только аванс. Если права на книгу покупаются сейчас, то финальное вознаграждение правообладателя после издания неизвестно, так как неизвестна общая сумма «обязательств по контракту», сообщил Новиков.

Он добавил, что фактически это означает прекращение всех договоров, по которым должны были быть сделаны выплаты: правообладатель, недополучивший деньги, будет считать договоренности невыполненными.

Генеральный директор «Альпина Паблишер» Алексей Ильин сообщил: «Проблема платежей иностранным правообладателям в свете нового решения Банка России может стать очень острой. Сейчас наши юристы и финансисты обсуждают ситуацию с сотрудниками валютного контроля нашего банка и ищут решение».

В юридической компании Enterprise Legal Solutions рассказали «Коммерсанту», что издатели не вправе игнорировать ограничения Центробанка — это могут расценить как нарушение закона. Штраф может составить 75–100% от суммы операции по статье 15.25 КоАП («Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»).

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин заявил, что «проблемы издателей могут разрешиться, только если установленный ЦБ порядок будет упразднен либо изменен и авансовые платежи, осуществляемые при передаче прав, будут включены в перечень исключений» наравне с некоторыми другими категориями товаров.

Ранее сотрудничать с российскими компаниями прекратили Стивен Кинг, Нил Гейман, Ричард Брэнсон, издательства Penguin Random House, Macmillan, Simon & Schuster, международный оптовый продавец книг Gardners и другие.