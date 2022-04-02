перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 17 949 новых случаев коронавируса 11:17
«Ъ»: издатели из России сообщили о проблемах при расчетах с зарубежными авторами из‑за требований ЦБ 9:58
Зеленский: Киев обменялся с рядом стран проектами гарантий безопасности 8:38
Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии из‑за инцидента на «Оскаре» 3:17
Mondadori Portfolio/Getty Images
Итан Коэн снимет свой первый личный фильм. Его сценарий он написал вместе с женой 2:30
Московский театр «Сфера» войдет в состав театра «Эрмитаж» 1:35
Сайт знакомств Badoo перестал работать на территории России и Беларуси 1:04
Умерла актриса Александра Яковлева, известная по фильму «Экипаж». Ей было 64 года 0:13
Нидерланды частично приостановили работу посольства и генконсульства Вчера в 22:46
В Катаре по итогам жеребьевки определились первые 29 стран-участниц ЧМ-2022 Вчера в 22:42
Markus Winkler/Unsplash
Авиакомпания WizzAir отменила все рейсы в Россию до 30 октября Вчера в 21:51
Минюст добавил восемь человек в реестр СМИ-иноагентов. Среди них Понасенков, Осетинская и Малкова Вчера в 21:23
Датская компания Danfoss уходит из России и Беларуси. Она производит холодильники Вчера в 21:23
Fitch отозвало рейтинги девяти российских компаний Вчера в 21:09
Украина вернула контроль над ЧАЭС, Джим Кэрри уходит из кино и другие новости дня
Вчера в 20:29 дайджест
Минобрнауки попросило вузы перенести весь контент с YouTube на Rutube и VK.Video Вчера в 19:55
Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19 Вчера в 19:36
Ford отзывает более 700 тыс. машин из‑за протечки масла и проблем с тормозами Вчера в 19:33
Pawel_Czerwinski/Unsplash
Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения против ютьюб-каналов российских СМИ Вчера в 19:15
Россия должна будет выплатить 730 компенсаций по решениям ЕСПЧ Вчера в 18:44
Отключить рекламу

«Ъ»: издатели из России сообщили о проблемах при расчетах с зарубежными авторами из‑за требований ЦБ

Денис Ламехов
Сегодня в 9:58

Российские издательства столкнулись с невозможностью корректных расчетов с иностранными авторами из‑за новых требований Центробанка, пишет «Коммерсант».

Так, отмечает издание, ЦБ ввел ограничение, которое позволяет российским компаниям переводить в пользу иностранных только 30% от общей суммы заключенной сделки в качестве аванса. Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил, что ограничение не учитывает специфику работы с интеллектуальным продуктом.

По его словам, в договоре покупки прав на книгу вообще не фиксируется полная сумма сделки, а только аванс. Если права на книгу покупаются сейчас, то финальное вознаграждение правообладателя после издания неизвестно, так как неизвестна общая сумма «обязательств по контракту», сообщил Новиков.

Он добавил, что фактически это означает прекращение всех договоров, по которым должны были быть сделаны выплаты: правообладатель, недополучивший деньги, будет считать договоренности невыполненными.

Генеральный директор «Альпина Паблишер» Алексей Ильин сообщил: «Проблема платежей иностранным правообладателям в свете нового решения Банка России может стать очень острой. Сейчас наши юристы и финансисты обсуждают ситуацию с сотрудниками валютного контроля нашего банка и ищут решение».

В юридической компании Enterprise Legal Solutions рассказали «Коммерсанту», что издатели не вправе игнорировать ограничения Центробанка — это могут расценить как нарушение закона. Штраф может составить 75–100% от суммы операции по статье 15.25 КоАП («Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»).

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин заявил, что «проблемы издателей могут разрешиться, только если установленный ЦБ порядок будет упразднен либо изменен и авансовые платежи, осуществляемые при передаче прав, будут включены в перечень исключений» наравне с некоторыми другими категориями товаров.

Ранее сотрудничать с российскими компаниями прекратили Стивен Кинг, Нил Гейман, Ричард Брэнсон, издательства Penguin Random House, Macmillan, Simon & Schuster, международный оптовый продавец книг Gardners и другие.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить