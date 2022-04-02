Зеленский: Киев обменялся с рядом стран проектами гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев обменялся с несколькими странами ранними вариантами проектов по гарантиям безопасности. Его слова передает ТАСС.

«Нам нужны гарантии безопасности со стороны ведущих государств. <…> Мы бы хотели, чтобы страны, которые хотят этого, открыто присоединились к США, Великобритании, Германии, Франции, Турции», — добавил он.

Зеленский сообщил, что перечислил государства, которые уже выразили готовность стать гарантами, и те, с которыми произошел обмен проектами документов. Кроме того, согласно его заявлению, Израиль и Ирландия также могут предоставить Украине гарантии безопасности.

Украинские власти хотели бы, чтобы к договору о гарантиях присоединилась КНР. Зеленский добавил: «Россия должна найти место в этих договоренностях, потому что это будет соглашение между Украиной и Россией».

29 марта в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Россия получила предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу, заявил советник президента России Владимир Мединский.

Киев согласен на нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности для Украины. Глава украинской делегации, председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что гарантии могут быть оформлены в виде международного договора, часть стран уже дали предварительное согласие.