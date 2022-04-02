Московский театр «Сфера» войдет в состав театра «Эрмитаж»

Московский драматический театр «Сфера» войдет в состав театра «Эрмитаж». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя «Эрмитажа» Михаила Левитина.

По его словам, в данный момент Департамент культуры Москвы готовит соответствующее распоряжение. «Сфера» присоединится к «Эрмитажу», но сохранит свою структуру, отметил Левитин.

Левитин добавил, что останется на посту худрука «Эрмитажа», а «Сфера» продолжит работать со своей труппой и главным режиссером Александром Коршуновым.

Театр «Сфера» был создан в 1981 году по инициативе режиссера и актрисы Елены Еланской. Она возглавляла театра вплоть до своей смерти в 2013 году. С 2014 года главным режиссером «Сферы» стал ее сын Александр Коршунов.

Театр «Эрмитаж» — драматический театр, существующий с 1987 года. В данный момент главное здание театра в саду «Эрмитаж» находится на ремонте, спектакли труппы проходят на площадке на Новом Арбате.