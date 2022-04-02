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Сайт знакомств Badoo перестал работать на территории России и Беларуси

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:04

Сайт знакомств Badoo прекратил работать на территории России и Беларуси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт сервиса.

Компания сообщила, что Badoo.com больше не будет работать в России. «Однако ваш профиль и ограниченные функции по-прежнему доступны в приложении Badoo, если у вас уже есть версия мобильного приложения», — добавили в Badoo.

Ранее о прекращении деятельности объявила компания Bumble Inc., владеющая сервисом знакомств Badoo. Она из‑за «спецоперации» на территории Украины удалила свои приложения из App Store и Google Play.

Совокупный доход Bumble Inc. в России, Украине и Беларуси составил примерно 2,8% общего годового дохода компании за 2021 год. Страны принесли менее 0,1% дохода от приложения Bumble.

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