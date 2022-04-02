Умерла актриса Александра Яковлева, известная по фильму «Экипаж». Ей было 64 года

На 65-м году жизни скончалась советская и российская актриса Александра Яковлева, известная по картинам «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на режиссера Николая Лебедева.

«Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила», — рассказал Лебедев. Режиссер выразил соболезнования близким Яковлевой и отметил, что «они ее очень берегли» и «помогали всеми силами».

«Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране, но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие, явление в нашем кино, яркое явление. Звезда, настоящая звезда!», — добавил Лебедев.

Режиссер назвал Яковлеву сильным, ярким и неординарным человеком, мощнейшей личностью, умевшей противостоять всем невгодам. «Она сражалась до последнего», — отметил он.

«Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая», — сказал Лебедев.

Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Через год дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме «Экипаж». Позднее снималась в «России молодой», «Чародеи», «Понедельник начинается в субботу», «Человек с бульвара Капуцинов», «Парашютисты».